Погибший под Брянском машинист спас десятки жизней, вовремя затормозив

Машинист поезда Климов — Москва Павел Мишин, погибший при подрыве моста в Брянской области, смог спасти десятки, а возможно, и сотни людей. Об этом KP.RU рассказала супруга машиниста.

"К нам утром приехало руководство мужа, они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров", — поделилась вдова.

Напомним, вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. По словам жителя поселка Выгоничи, в момент ЧП было слышно два громких звука, похожих на взрывы.

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России. По последним данным, до 104 человек выросло число пострадавших. Среди раненых – четверо детей, включая младенца, который в тяжелом состоянии перевезен в столичную клинику доктора Рошаля. Погибли семь человек, в том числе машинист и двое детей.