02 Июня 2025
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Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Всероссийская велогонка собрала на Шарташе более 500 участников

В минувшую субботу Шарташский лесопарк в Екатеринбурге принял более 500 велосипедистов - участников IV Всероссийской массовой велосипедной гонки. Соревнования впервые проводились на Шарташе, однако, по словам организаторов, площадка показала себя отлично.

(2025)|Фото: Дмитрий Иванов пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Организовали спортивное мероприятие Федерации велосипедного спорта России и Свердловской области, а торжественный старт велогонкам дали президент Федерации велосипедного спорта Иван Кравченко и заместитель министра спорта региона Андрей Зяблицев.

"Мы снова убедились в том, что Шарташский лесопарк отлично подходит в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Есть подготовленные трассы без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение", — отметил Кравченко.

(2025)|Фото: Дмитрий Иванов пресс-служба депутата Алексея Вихарева

(2025)|Фото: Дмитрий Иванов пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Напомним, что соревнования приурочены ко Всемирному дню велосипедиста, который ежегодно отмечается 3 июня. Среди участников были жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска и других уральских городов. Для каждой категории спортсменов были подготовлены свои дистанции. Трассы "Беговелы" предназначались для детей от 3 до 5 лет, "Мини-гонка" – от 5 до 8 лет, подростки и взрослые спортсмены попробовали себя на "Шоссейных гонках", а самые продвинутые – на маршруте с элементами кросс-кантри "Маунтинбайк", который проходил по лесной местности.

(2025)|Фото: Дмитрий Иванов пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Абсолютно все участники получили памятные призы, победители и призеры – медали, дипломы и стильные футболки. Велосипедистов обеспечили водой и питанием из полевой кухни. Для зрителей подготовили развлекательную программу и экстрим-шоу с велосипедами от TRIAL BROTHERS.

(2025)|Фото: Дмитрий Иванов пресс-служба депутата Алексея Вихарева

(2025)|Фото: Дмитрий Иванов пресс-служба депутата Алексея Вихарева

С организацией мероприятия помогли активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева. Они не только помогали в раздаче воды и перекуса, но и координировали и направляли участников, а перед соревнованиями провели уборку на территории прохождения трасс.

(2025)|Фото: Дмитрий Иванов пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Отметим, что это уже вторые велосипедные соревнования, которые проходят при поддержке волонтеров. Две недели назад в Шарташском лесопарке впервые прошли Чемпионат и Первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине "индивидуальная гонка на время". Участие в этих соревнованиях принял депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, а волонтеры помогали в организации и проводили голосование за благоустройство парка по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

Напомним, накануне Алексей Вихарев и активисты его Волонтерского центра установили в лесопарке на Шарташе экоскамейки, сделанные из переработанного пластика, а также – информационные стенды с правилами поведения в лесу. Все элементы благоустройства были изготовлены с участием волонтеров.

Теги: Екатеринбург, Шарташ, Вихарев, волонтер, велогонка


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