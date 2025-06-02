На выборах президента Польши победил оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий

На выборах президента Польши победил независимый кандидат правых взглядов Кароль Навроцкий. Его поддерживала консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Отрыв от ближайшего преследователя – Рафала Тшасковского – минимальный: 50,9% против 49,1%, причем по итогам опроса на выходе с участков (эксзитпол) побеждал Тшасковский.

Навроцкий займет кресло президента в августе, когда у действующего главы государства Дональда Туска истечет срок полномочий.

В России Навроцкий находится в розыске, несколько лет назад на него завели уголовное дело по статье об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. 42-летний оппозиционный политик развивает тему антикоммунистического сопротивления в Польше.

Навроцкий выступает за военную поддержку Украины, но при этом не хочет видеть Киев в числе участников НАТО и Евросоюза, поскольку имеет исторические претензии не только в России, но и к Украине, требует признания ответственности "за Волынь", считает "несправедливым" отношение Польши к Украине.