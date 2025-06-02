Крушение поезда, произошедшее из-за подрыва моста в Брянской области, стало одним из крупнейших в России

До 104 человек выросло число пострадавших после подрыва моста в Брянской области и крушения поезда "Климов – Москва". Среди раненых – четверо детей, включая младенца, который в тяжелом состоянии перевезен в столичную клинику доктора Рошаля. Погибли семь человек, в том числе машинист и двое детей.

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России. Больше смертей было, в частности, после крушения "Невского экспресса" в 2009 году, тогда погибли 28 пассажиров, пишут "Ведомости".

Напомним, вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. По словам жителя поселка Выгоничи, в момент ЧП было слышно два громких звука, похожих на взрывы.

Shot пишет, что было заложено минимум четыре взрывных устройства весом по 1 килограмму каждое. Места подрыва были обнаружены на двух участках ж/д полотна и на опорах моста.

Еще один подрыв моста произошел 1 июня около 03.00 в Железногорском районе Курской области. Там проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу, в результате пострадали машинист и два его помощника.