В Воронежской области перекрыли участок трассы М4 после падения БПЛА на ЛЭП

Трассу М4 перекрыли в Воронежской области после падения беспилотника на ЛЭП, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По его словам, при падении БПЛА на ЛЭП произошел обрыв высоковольтного провода на трассе. "Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар", — написал Гусев.

Всего в регионе за ночь уничтожили более 15 БПЛА. Пострадавших нет. Из-за падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей. Еще один автомобиль получил повреждения в Воронеже.

По данным Минобороны РФ, с 20:10 1 июня до 2:00 2 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотника. 57 БПЛА сбито над Курской областью, 31 — над Белгородской, 27 — над Липецкой, 16 — над Воронежской. Еще по 11 дронов сбили над Брянской и Рязанской областями, шесть — над Орловской, два — над Крымом, один — над Тамбовской областью.