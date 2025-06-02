В Брянской области врачей вызывали из дома для помощи после обрушения моста

После обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области многих медиков районной больницы, работавших на месте трагедии, вызвали из дома.

Сначала всех пострадавших пассажиров поезда "Климово – Москва", на который обрушился мост, принимали в Выгоничской районной больнице. Затем людей распределяли, исходя из тяжести полученных травм, рассказала РИА Новости одна из сотрудниц медучреждения.

Ранее до 89 человек выросло количество пострадавших после подрыва и крушения поезда. Среди раненых – четверо детей. Всего в Москве на лечении находятся 16 пострадавших пассажиров. Столичные врачи делают всё для помощи пострадавшим под Брянском.