Выплату по ОСАГО без учета износа могут ввести в 2025 году

Граждане России смогут получать выплату для ремонта по ОСАГО без учета износа авто.

Нововведение может заработать во второй половине 2025 года. Как заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, Минфин, Банк России и страховой рынок поддерживают данную меру.

В настоящее время денежной компенсации автовладельцам часто не хватает на самостоятельный ремонт, потому что износ "съедает" до половины суммы. При этом парк личных авто обновляется медленнее, чем раньше.

Нововведение позволит обращаться к страховщикам за дополнительной выплатой, если первой оказалось недостаточно, сообщают "Известия".

Напомним, страховщики хотят поставить вопрос об увеличении в 2026 году лимита по страховкам ОСАГО в несколько раз. Лимит по страхованию по жизни и здоровью страховщики предлагают увеличить в четыре раза – до 2 млн руб., по имуществу – примерно в два раза – до 1 млн руб. Это увеличит стоимость полиса примерно на 1-1,5 тыс. руб., считает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.