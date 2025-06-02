Пищевики предупредили о пересмотре цен на продукты

Российские продовольственные компании отреагировали на предложенные Минпромторгом РФ поправки в закон о стандартизации.

Пищевики заявляют о серьезных рисках, среди которых - повышение цен на продукты, включая социально значимые. Министерство уверено: свойства продуктов, которые фиксируют во внутренних стандартах организаций и технических условиях, не должны быть ниже тех, что уже установили в добровольных ГОСТах. Такие условия делают стандарты фактически обязательными в стране.

Бизнес уверен, что розницу ждет существенно сокращение ассортимента продукции и ее подорожание. Компании просят не учитывать такую поправку в законе. Они уже обратились в ТПП, чтобы президент организации Сергей Катырин направил письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову.

В настоящее время законодательство разрешает пищевикам производить продукты по внутренним стандартам организации (СТО) и техническим условиям (ТУ). Но при этом товары должны соответствовать требованиям по безопасности, которые оговорены в технических регламентах.

По разным причинам сейчас товары могут не соответствовать нормативам национальных стандартов, среди них быстрое устаревание таких ГОСТов. Новое обязательство может подтолкнуть бизнес скорректировать свою работу, чтобы уложиться в правила, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что картофель рекордно подорожал в России из-за падения урожая и сокращения посевных площадей. Растет и оптовая стоимость овоща.