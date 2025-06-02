В Госдуме предложили разрешить тонировку на передних боковых стеклах

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет на рассмотрение проект закона, которым предлагается разрешить водителям автомобилей использовать тонировку на передних боковых стеклах.

При этом должно быть выполнено условие, при котором светопропускание составит не менее 60% от показателя, установленного техническим регламентом. Сегодня для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение составляет 500 руб.

За нарушение данного требования законопроектом предлагается установить штраф в 1 тыс. руб. Депутаты отметили, что тонирование стекол автомобиля допускается во множестве стран, так как оно защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно воздействующих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, сообщает РИА "Новости".