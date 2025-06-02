На "Госуслугах" может появиться кнопка безопасности

В Госдуму внесут проект о создании кнопки безопасности на "Госуслугах".

Проект закона разработан депутатами Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду". Как сообщили в пресс-службе депутата Дмитрия Гусева, который является автором инициатива, стоит цель создать дополнительный канал обращения за помощью в экстренных ситуациях, не требующий звонка.

С помощью кнопки граждане смогут быстро передавать информацию о происшествиях, представляющих угрозу жизни, здоровью, имуществу или общественной безопасности.

Система будет интегрирована в Единую систему вызова служб по номеру "112" и обеспечит оперативную передачу сигналов о происшествиях в соответствующие диспетчерские центры. Система должна быть общедоступной, бесплатной и работать круглосуточно.

Ранее стало известно, что в Министерстве связи и цифрового развития России рассматривали возможность интеграции Госуслуг и мессенджера Telegram, однако пока решили этого не делать.