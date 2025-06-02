Задержаны арендодатели склада, где могли собирать контейнеры с дронами

В Челябинске задержаны арендодатели склада, где могли собирать контейнеры с FPV-дронами.

Они сдавали помещение за 350 тыс. руб. в месяц через агентство. По предварительным данным, его сняли диверсанты, чтобы собирать контейнеры с дронами. Сейчас склады пусты, силовики взяли пробы в помещении на наличие взрывчатых веществ, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что склад располагался по адресу: Свердловский тракт, 28А.

Напомним, по данным Минобороны РФ, сегодня киевским режимом был совершен "теракт" с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.