Украина не предупреждала США об атаках дронов на российские аэродромы

Киев не предупреждал администрацию президента США Дональда Трампа о готовившейся атаке беспилотных летательных аппаратов на аэродромы России. Как заявил Axios украинский чиновник, операция проводилась СБУ. На ее подготовку ушло более года. Офицеры разведки запустили беспилотники из грузовиков, которые заранее разместили у российских аэродромов, в том числе в Сибири — в тысячах километров от Украины.

БПЛА атаковали около 40 военных самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики. По словам собеседника, самолеты, атакованные беспилотниками, якобы использовались для воздушных ударов по Украине.

Белый дом официально не комментировал атаки на российские аэродромы.

В Минобороны РФ прокомментировали теракт с применением FPV-дронов. В ведомстве подтвердили, что в результате атаки произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Правда, конкретно какая техника пострадала, в ведомстве не уточнили.