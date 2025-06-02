В Екатеринбурге начали судить экс-замминистра ЖКХ региона Андрея Кислицына

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и советника по GR свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс", экс-депутата Законодательного собрания региона Павла Мякишева.

Кислицыну вменяют статью УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в особо крупном размере", а Мякишеву - "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". По версии обвинения, в 2022-2024 годах Андрей Кислицын получил взятку в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты. Деньги передавались через посредника, которым, как считает следствие, стал Павел Мякишев. Также следствие полагает, что взятка передавалась за способствование в заключении контрактов на поставку электрического оборудования.

Сегодня, 2 июня, Верх-Исетский райсуд приступил к рассмотрению дела. Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, отвечая на вопросы судьи, Кислицын сообщил, что сейчас находится на пенсии и живет в деревне. Его адвокат попросил закрыть заседание на тот период, когда будет идти речь о состоянии здоровья его клиента, поскольку это медицинская тайна. Суд это поддержал. Также процесс закрывали на время исследования материалов с телефонными переговорами.

В ходе заседания было озвучено, что светильники закупались для Новоуральска, Полевского, Верхотурья и Верхнего Дуброво. Кислицын, по версии следствия, после получения взятки лично давал указания главам городов и другим чиновникам, чтобы те оказывали содействие Мякишеву в закупке оборудования для освещения у определенного поставщика. Речь шла о десятках миллионов рублей. Как было установлено, взятки передавали Мякишеву в Екатеринбурге. Часть денег он брал себе как посредник, а остальное отдавал Кислицыну. Суммы взяток каждый раз варьировались и доходили до 4 млн рублей.

Сам Андрей Кислицын заявил, что обвинение ему понятно, но отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину. Его адвокаты заявили, что обвинение не конкретизировано. А Мякишев заявил, что вины он не признает и не согласен с предъявленным обвинением.

Затем были озвучены протоколы обысков, которые проводились в Барнауле. Мероприятия проводились по разным адресам, были изъяты предметы (в частности, телефоны) и документы. Также обыски шли в деревне, где живет Кислицын. Там также изъяли предметы и документы. Кроме этого, состоялись обыски в жилье Мякишева в Екатеринбурге.

Процесс отложили до 4 июня. Уходя, Кислицын отказался отвечать на вопросы СМИ. "Я все сказал", - заявил он и спешно ушел. Мякишев последовал его примеру. Адвокаты и прокурор также отказались от комментариев.

О задержании Андрея Кислицына стало известно в мае прошлого года. Затем его заключили под стражу, но позже вместе с Мякишевым выпустили из СИЗО. Бывший депутат также находится под домашним арестом.

В начале этого года стало известно, что дело Кислицына и Мякишева объединили с делом бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Экс-чиновнику также вменяют взятку в особо крупном, он находится под арестом.