В Североуральске обрушилась шахта. Есть пострадавшие

На шахте "Черемуховская-Глубокая" вблизи г. Североуральска на горизонте 1172 м. произошло обрушение горных парод в одном из забоев, в результате которого пострадали двое горнорабочих 1974 г.р. и 1975 г.р. Вероятной причиной стало сейсмическое событие (горный удар), сообщает пресс-служба областного СКР.

Инцидент произошел сегодня - 18 июня около 10.46. В настоящее время обоих рабочих достали на поверхность, им оказывается медицинская помощь.

"Проверка проводится на предмет возможного наличия в ситуации признаков противоправного деяния, предусмотренного ст. 217 УК РФ "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - сказали в СКР.

Чтобы определить степень тяжести вреда, причиненного рабочим, будут проведены судебно-медицинские экспертизы. По итогам комплекса проверочных мероприятий следователем СК России будет принято процессуальное решение.

Прокуратура также проведет проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда.