Власти отключают мобильный интернет вокруг аэропорта Братска

В Братске (Иркутская область) отключают мобильный интернет вокруг аэропорта до особого распоряжения.

"С сегодняшнего дня в радиусе 5 километровой зоны ПАО "Аэропорт Братск" вводится временное ограничение использования мобильного интернета, стандарта третьего и четвертого поколения (3G и 4G). В зону ограничения могут попасть микрорайон Сосновый Бор, СНТ "Птица" и "Василек". Эта практика применяется для защиты людей и объектов жизнеобеспечения. Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме", - заявил мэр города Александр Дубровин.

Он попросил жителей города и пассажиров аэропорта "отнестись спокойно и с пониманием к применяемым вынужденным мерам". "Этого требует ситуация и это наша с вами безопасность. Понимаю, что это вызывает определенные неудобства, но прошу всех сохранять спокойствие. Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен", - добавил Дубровин.

В начале июня военные аэродромы в Иркутской области пытались атаковать беспилотники, запущенные из приехавшей в регион фуры. Связанного с этим автомобилем мужчину объявили в розыск.