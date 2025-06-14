Марат Хуснуллин отметил хорошую работу Вологодчины по модернизации коммунальной инфраструктуры

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочего визита в Вологду провел рабочее совещание в Правительстве Вологодской области, на котором обсудили текущие задачи и планы по ключевым инфраструктурным проектам региона.

«Подробно рассмотрели программу социально-экономического развития Вологодской области в части реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Видим хорошие темпы строительства жилья, подготовки площадки для жилищного строительства и площадки для новой программы расселения аварийного жилья. Хочу отметить хорошую работу региона по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Выделяются средства, заменяются сети, меняются котельные. Работы здесь очень много. И то, что команда Губернатора этим активно занимается, это большой плюс», – сказал Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

В прошлом году финансирование на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионе составило 6 млрд рублей. На эти средства построили либо реконструировали 85 объектов и переложили 179 километров сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

В этом году на модернизацию сферы ЖКХ выделили еще больший объем средств – 7,5 млрд рублей. Работы запланировано провести на 67 объектах и 186,4 километрах коммунальных сетей.

«На 1 января текущего года на территории Вологодской области впервые в истории региона в стадии строительства находилось 800 объектов. Это МКД, ИЖС, коммерческая недвижимость и инфраструктурные проекты. По плану, который поставлен нам Минстроем России, в этом году мы должны ввести не менее 535 тысяч квадратных метров жилья. Но, как и в прошлом году, мы намерены с уверенностью перевыполнить этот план и ввести в эксплуатацию не менее 667 тысяч квадратных метров жилья. При этом особое внимание уделяем социальной ориентированности наших проектов. Это жилье для участников СВО, многодетных семей, врачей и учителей», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Одной из главных тем совещания также стало обновление транспортной инфраструктуры. В частности, речь шла о развитии федеральной трассы М-8 «Холмогоры» от Ярославля до Вологды, строительстве мостового перехода через реку Вологду в створе улицы Некрасова и Западного подъезда к Вологде.

Также обсудили проблемы городского общественного транспорта. В прошлом году за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов закупили 65 автобусов, 20 троллейбусов поставили из Санкт-Петербурга и приобрели 62 автобуса для муниципалитетов. В этом году запланировано обновить 91 единицу транспорта по лизинговым и бюджетным программам.

В ходе обсуждения затронули и выполнение поручений Президента. В рамках подготовки к юбилею в Вологде будут построены и реконструированы 6 объектов: Вологодский кремль, центральная набережная реки Вологды, площадь Революции, Вологодский аэропорт, малое транспортное кольцо города и кампус СПО.

Отдельно Георгий Филимонов и Марат Хуснуллин обсудили рабочие вопросы в рамках личной встречи. Губернатор Вологодской области выразил благодарность вице-премьеру за поддержку региональных инициатив, конструктивный диалог и внимательное отношение к развитию Вологодчины.