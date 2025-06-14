Марат Хуснуллин отметил хорошую работу Вологодчины по модернизации коммунальной инфраструктуры

14 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаки на военные аэродромы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Марат Хуснуллин отметил хорошую работу Вологодчины по модернизации коммунальной инфраструктуры

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе рабочего визита в Вологду провел рабочее совещание в Правительстве Вологодской области, на котором обсудили текущие задачи и планы по ключевым инфраструктурным проектам региона.

«Подробно рассмотрели программу социально-экономического развития Вологодской области в части реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Видим хорошие темпы строительства жилья, подготовки площадки для жилищного строительства и площадки для новой программы расселения аварийного жилья. Хочу отметить хорошую работу региона по программе модернизации коммунальной инфраструктуры. Выделяются средства, заменяются сети, меняются котельные. Работы здесь очень много. И то, что команда Губернатора этим активно занимается, это большой плюс», – сказал Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В прошлом году финансирование на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионе составило 6 млрд рублей. На эти средства построили либо реконструировали 85 объектов и переложили 179 километров сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

В этом году на модернизацию сферы ЖКХ выделили еще больший объем средств – 7,5 млрд рублей. Работы запланировано провести на 67 объектах и 186,4 километрах коммунальных сетей.

«На 1 января текущего года на территории Вологодской области впервые в истории региона в стадии строительства находилось 800 объектов. Это МКД, ИЖС, коммерческая недвижимость и инфраструктурные проекты. По плану, который поставлен нам Минстроем России, в этом году мы должны ввести не менее 535 тысяч квадратных метров жилья. Но, как и в прошлом году, мы намерены с уверенностью перевыполнить этот план и ввести в эксплуатацию не менее 667 тысяч квадратных метров жилья. При этом особое внимание уделяем социальной ориентированности наших проектов. Это жилье для участников СВО, многодетных семей, врачей и учителей», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Одной из главных тем совещания также стало обновление транспортной инфраструктуры. В частности, речь шла о развитии федеральной трассы М-8 «Холмогоры» от Ярославля до Вологды, строительстве мостового перехода через реку Вологду в створе улицы Некрасова и Западного подъезда к Вологде.

Также обсудили проблемы городского общественного транспорта. В прошлом году за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов закупили 65 автобусов, 20 троллейбусов поставили из Санкт-Петербурга и приобрели 62 автобуса для муниципалитетов. В этом году запланировано обновить 91 единицу транспорта по лизинговым и бюджетным программам.

В ходе обсуждения затронули и выполнение поручений Президента. В рамках подготовки к юбилею в Вологде будут построены и реконструированы 6 объектов: Вологодский кремль, центральная набережная реки Вологды, площадь Революции, Вологодский аэропорт, малое транспортное кольцо города и кампус СПО.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Отдельно Георгий Филимонов и Марат Хуснуллин обсудили рабочие вопросы в рамках личной встречи. Губернатор Вологодской области выразил благодарность вице-премьеру за поддержку региональных инициатив, конструктивный диалог и внимательное отношение к развитию Вологодчины.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Теги: коммунальная инфраструктура, георгий филимонов, марат хуснуллин,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети