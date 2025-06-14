Вице-премьер Марат Хуснуллин позитивно оценил работу команды губернатора Вологодчины

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин накануне посетил Вологодчину с рабочим визитом и совместно с Губернатором области Георгием Филимоновым проинспектировал ход работ на нескольких значимых объектах.

«Рассмотрели вопросы благоустройства, вопросы ремонта набережной, центра города. Видим, что работы ведутся, будем помогать с федеральным бюджетом по мере возможностей. Хочу отметить хорошую работу команды Губернатора и вижу результаты, которые, очень надеюсь, жители города и региона оценят», — сказал Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Сейчас в Вологде строятся и реконструируются 6 объектов, на каждый из которых дано по два поручения Президента.

Речь идет о реставрации Вологодского кремля, реконструкции центральной набережной реки Вологды, площади Революции и Вологодского аэропорта, а также о строительстве малого транспортного кольца Вологды и кампуса СПО. Все эти объекты станут подарками областной столице к юбилею, который город будет отмечать в 2027 году.

«Сегодня мы с Маратом Шакирзяновичем оценили, какой фронт работ нам предстоит, и взяли на себя обязательства сдать объекты в срок. Благодарю за поддержку и чуткость к экономическим потребностям Вологодской области и за то, что каждый наш вопрос приобретает форму конкретного решения. В первую очередь, конечно, это касается исполнения поручений Президента России Владимира Владимировича Путина», — сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Также в рамках рабочего визита вице-премьер Марат Хуснуллин и Георгий Филимонов, проинспектировали ход строительства Некрасовского моста, который станет частью малого транспортного кольца Вологды. Сейчас здесь завершают бетонирование пролётов и эстакадной части. Впереди — работы по гидроизоляции и устройству мостового полотна: проезжей части, тротуаров, ограждений, водоотвода, освещения, а также благоустройство подъездов.

Следующей точкой на маршруте стала центральная набережная реки Вологды. Преобразить ее планируют в несколько этапов. Первый стартует уже в этом году с зоны у Вологодского кремля. До 2027 года будет выполнено устройство ливневой канализации, берегоукрепление и благоустройство пространства, построят пешеходные мостики и приведут в порядок берега.

Еще одним объектом инспекции стала Кремлевская площадь, где сейчас идет масштабная реконструкция при поддержке компании «ФосАгро». Бригада уже демонтировала тротуарную плитку и меняет подземные коммуникации. Затем приступят к устройству нового покрытия, озеленению территории, установке малых архитектурных форм и обустройству ярмарочных павильонов. Изюминкой проекта станет установка памятника Ивану Грозному.

Также Марат Хуснуллин и Георгий Филимонов оценили ход первого этапа благоустройства площади Революции. Сейчас специалисты ведут земляные работы и археологические изыскания на территории Детского парка. В будущем здесь появятся большой детский комплекс с каруселями, качелями, батутами, туннелями и игровым фонтаном.