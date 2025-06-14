Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей

Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей, стороны передают друг другу раненых, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, 2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности: передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", обмен пленными в возрасте до 25 лет, общий потолок обмена — не менее тысячи человек, Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.

Москва идентифицировала личности всех этих погибших. 6 июня Россия приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ. На границу доставили более 1200 тел украинских солдат. Представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Они несколько ней не выходили на контакт с Москвой. В итоге обмен телами состоялся 11 июня. Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов.