Российские войска освободили Зеленый Кут в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Зеленый Кут Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады и полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, а также штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Разино, Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Алексеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая три бронеавтомобиля HMMWV производства США, восемь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.