14 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В Челябинске сотрудники ФСБ приходили в тату-студию жены возможного участника БПЛА в Иркутской области

Сотрудники правоохранительных органов приходили в тату-студию в центре Челябинска, владелицей которой является жена возможного причастного к атаке дронов на военный аэродром в Иркутской области Артема Тимофеева*, сообщают РИА Новости со ссылкой на сотрудников соседних офисов.

Студия тату "Мастерская 9099", которую открыла Екатерина Тимофеева*, находится в центре Челябинска, в офисном здании на пятом этаже. На странице студии в соцсети "ВКонтакте" указывается, что мастерская здесь начала работу в конце 2023 года, в числе мастеров – сама Тимофеева*. Сейчас студия закрыта.

Мужчина, возможно, причастный к атаке в Приангарье, имел бизнес на Украине.

По данным издания, многоквартирный дом, где проживал Артем Тимофеев* был построен в 2019 году. Он арендовал там квартиру на 17 этаже. 2 июня администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Тимофеева*, указав там, что мужчина может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.

У семьи возможного участника атаки в Иркутской области нет информации о нем

Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет. Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.

5 июня МВД РФ объявило Тимофеева* в розыск. Через два дня, 7 июня, в розыск объявили и его жену Екатерину.

10 июня Росфинмониторинг внес супругов Тимофеевых* в перечень террористов и экстремистов.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Теги: дроны, БПЛА, беспилотники, атака, тату-студия, екатерина тимофеева*, артем тимофеев*


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