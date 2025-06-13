В Москве казак-дружинник принял бурятку за мигрантку и попытался задержать её

В Москве жительница Бурятии Аюна попала в неприятную ситуацию. Казак-дружинник принял её за гражданку одной из стран Средний Азии и попытался задержать. О случившемся узнал глава Бурятии Алексей Цыденов.

В своём telegram-канале Цыденов высказался о ситуации. Как оказалось, инцидент с Аюной произошел 5 июня во время очередного рейда подмосковной полиции по проверке миграционного законодательства. Дружинники местного казачьего сообщество решили оказать содействие проверяющим. По закону, они могут только выступать свидетелями, понятыми, оказывать ответное противодействие.

"Наша землячка столкнулась с превышением полномочий. Сотрудниками линейного отдела МВД на станции "Белорусская" проводится проверка, и материалы в отношении дружинников передаются в Одинцовский следственный отдел ГСУ СКР России для привлечения к ответственности", - написал Цыденов.

Глава Бурятии напомнил, что с учётом повышенных мер безопасности миграционный контроль в Москве, Подмосковье, да и во всех крупных городах, существенно усилен.

"Для общения даже с сотрудниками полиции на законных основаниях лучше иметь при себе паспорт", - подытожил Цыденов.