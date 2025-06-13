В России испытаны лазерные системы противодействия беспилотникам

Первый вице-премьер Денис Мантуров поучаствовал в масштабных испытаниях перспективных лазерных систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на одном из специализированных полигонов. Мероприятие организовано коллегией военно-промышленного комплекса и Минпромторгом при участии ведущих предприятий ОПК.

Основной целью испытаний стала комплексная оценка эффективности новейших лазерных систем в условиях, максимально приближенных к реальным. Проверяли точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям.

В испытаниях поучаствовали восемь комплексов противодействия БПЛА различной мощности – от компактных мобильных установок до стационарных систем высокой мощности. Это позволило получить наиболее полные данные о возможностях современных лазерных технологий в борьбе с беспилотными угрозами. На полигоне отработаны сценарии противодействия БПЛА разных типов – от малогабаритных коммерческих дронов до более сложных аппаратов, имитирующих разведывательные и ударные беспилотники.

Испытания подтвердили характеристики, заявленные производителями, правильность выбранных направлений разработки комплексных систем обороны объектов критической инфраструктуры от БПЛА. Результаты используют для доработки существующих образцов и создания систем, способных обеспечивать надёжную защиту от современных средств воздушного нападения. Проведение испытаний позволяет перейти к началу серийного производства и масштабированию продемонстрированных решений, сообщает Правительство России.