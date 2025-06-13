Медведев: Ядерный конфликт реален

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об обострении ситуации вокруг Израиля и Ирана.

"Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому", - написал Медведев в своём telegram-канале.

В связи с атакой Израиля на Иран Росавиация выпустила указания российским авиакомпаниям. Предписывается не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не летать полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Инструкции действуют до особого распоряжения, предварительно – до 2.59 (мск) 26 июня.