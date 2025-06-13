В Югре начали отмечать 60-летие открытия Самотлорского месторождения

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил о том, что в Нижневартовске дан старт большой праздничной программе, посвящённой 60-летию открытия Самотлорского нефтяного месторождения. В мероприятии поучаствовали ветераны-нефтяники, сотрудники нефтегазовых предприятий, студенты профильных вузов.

"В торжественной обстановке вручил ведомственные и окружные награды работникам топливно-энергетического комплекса, чей самоотверженный труд стал энергией развития Югры, России", - написал Кухарук в своём telegram-канале.

В год открытия памятника "Покорителям Самотлора" в 1975 г. впервые прошёл фестиваль "Самотлорские ночи", который стал настоящей визитной карточкой города. Факел "Трудовой славы Нижневартовска" вынес ветеран-первопроходец Степан Войцеховский, дав старт эстафете фестивального огня, уточнил Кухарук.