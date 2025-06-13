Нефть подорожала после атаки Израиля на Иран

"Чёрное золото", нефть, подорожала после того, как Израиль атаковал Иран. Рост составил 13%.

Атаки Израиля сильнее всего отразились на нефтяном рынке, поскольку Иран является крупным поставщиком сырой нефти в Китай и Индию, приводят "Ведомости" данные Bloomberg.

Израиль ударил по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Огонь стал частью операции "Нация львов". По заявлению ЦАХАЛ, убиты трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба. Взрывы прогремели на иранском ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ после атаки сообщило, что уровень радиации на объекте не превышен.