В Боснии и Герцеговине завершены слушания по делу президента Республики Сербской

В Боснии и Герцеговине (БиГ) завершены слушания по делу президента входящей в состав государства Республики Сербской Милорада Додика. Ранее он получил срок за неисполнение решения верховного представителя по БиГ.

Прокуратура в апелляции потребовала ужесточения наказания. Решение апелляционного суда можно будет ожидать минимум через месяц, пишут "Ведомости".

26 февраля 2025 г. стало известно, что Додик наказан за неподчинение неутвержденному ООН "Высокому представителю в БиГ" Кристиану Шмидту. Политик заочно приговорён к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.