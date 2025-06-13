Больше всех в ИТ-отрасли зарабатывают выпускники МФТИ

Среди ИT‑специалистов, окончивших вуз в последние пят лет, больше всех зарабатывают выпускники Московского физико-технического института - около 300 тысяч рублей в месяц. Он остается неизменным лидером рейтинга. Такие данные приводит сервис SuperJob, который представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых ИT-специалистов.

Далее идут: питерский Университет ИТМО (290 тысяч), МГУ им. Ломоносова (290 тысяч), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (280 тысяч), ВШЭ (280 тысяч). Также в список лучших вошли Санкт-Петербургский государственный университет (270 тысяч) и Университет Иннополис (250 тысяч). Средняя зарплата выпускников этих вузов увеличилась за год примерно на 30 тысяч. Эксперты объясняют рост зарплат ИТ-специалистов высокой конкуренцией в отрасли в условиях я цифровизации.

Как сообщалось, Правительство РФ ввело Национальный рейтинг вузов, который будет составляться на основе всего двух показателей: медианной зарплаты выпускников-очников через два года после завершения обучения и уровня их трудоустройства (через два года). Рейтинг будет составляться для 8 областей образования. Рейтинг должен быть опубликован до 15 июня, далее - ежегодно в апреле.