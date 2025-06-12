Путин пообещал присвоить звание Героя России бойцу, пообещавшему "посмотреть с неба" на сослуживцев

Президент России Владимир Путин в День России встретился с участниками образовательной программы "Время героев", которая реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". К президенту обратился боец Владимир Сайбель.

"Конечно, два года назад, когда я получил тяжёлое ранение, потерял руку и ногу, мне казалось, что жизнь моя закончена, и никому я не нужен. Но благодаря именно Вашей поддержке, оказанному доверию государства и, безусловно, программе "Время героев" я действительно почувствовал, что такое социальный лифт, несмотря на то, что я в протезах", - сказал Сайбель.

Также к Верховному главнокомандующему обратился майор Пивоваров. Он рассказал историю своего командира, который погиб, пообещав "посмотреть с небес" на сослуживцев.

"Только танков было подбито 19 единиц и уничтожено до двух рот пехоты в этом бою. К сожалению, он получил тяжёлое ранение, и от потери крови скончался. Но он сказал последнюю фразу, которую услышали по радиостанции все бойцы нашей бригады: "Пацаны, я на вас с неба посмотрю". Это была его крайняя фраза. Хочу Вас попросить рассмотреть возможность присвоить ему звание Героя Российской Федерации посмертно", - сказал офицер.

Президент пообещал так и сделать, сообщает пресс-служба Кремля.