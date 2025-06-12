12 Июня 2025
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Политика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Шествие «Вологда – Душа Русского Севера» в День России возглавил Георгий Филимонов

Губернатор Вологодской области принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню России, и поздравил земляков с одним из главных государственных праздников страны.

«История России, самой сильной в мире страны – это история каждого из нас. Именно вы, жители Вологодской области, Места Силы Русского Мира и Души Русского Севера, наполняете этот праздник смыслом, характером, целеустремленностью, победоносным содержанием. Наши земляки формируют энергию для достижения Победы во всех смыслах. Вместе чтим традиции, создаем будущее и побеждаем», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Глава региона подчеркнул, что историю нужно воспринимать целостно, как единую неделимую цепь взаимосвязанных, скованных между собой звеньев исторического процесса. И 12 июня, в День России, все россияне чествуют историю великой страны, во всем ее величии, цветущей многосложности и трагизме.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Патриот – человек, который каждый божий день своим мирным трудом либо ратным подвигом созидает на рабочем месте. Кульминацией слова «патриотизм», в его самом комплексном, важном и глубоком понимании, является участник Специальной военной операции. Сегодняшний день приобретает особое звучание. Это еще один повод вспомнить, что мирное небо над нашей головой обеспечивают наши доблестные воины, все они – наши Герои», – отметил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Один из главных государственных праздников страны Вологодчина встретила большим торжественным шествием. Георгий Филимонов присоединился к праздничной колонне в народных костюмах и триколоро и вместе с земляками прошел по улицам областной столицы.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Шествие «Вологда – Душа Русского Севера» проследовало от площади Дрыгина до площади Революции. В целом к нему присоединились сотни вологжан, включая участников Специальной военной операции, молодежь, детей, творческие коллективы, семьи, ветеранов.

Теги: георгий филимонов, вологда, душа русского севера, шествие


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