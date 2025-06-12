Евгений Солнцев дал властям Оренбурга неделю на пересадку погибших цветочных композиций в городе

Сегодня в Оренбурге на пощади Ленина во время праздничного концерта, посвященного Дню России, к главе региона Евгению Солнцеву подошла местная жительница и пожаловалась на то, что высаженные на городских клумбах цветы из-за недолжного за ними ухода почти все погибли.

Евгений Солнцев согласился с мнением жительницы. Он заявил, что это действительно не допустимо и поручил находящемуся рядом первому заместителю главы города Оренбурга Вячеславу Объедкову сделать все необходимое, чтобы в оперативном порядке исправить ситуацию на городских пространствах.

Глава региона обозначил срок для исправления ситуации - до следующей среды, то есть, неделя.

"Мне жалко человеческого труда, деньги можно заработать, а труда человеческого жалко. Неделя вам до среды, чтобы пересадили", - заявил Евгений Солнцев

Напомним, ранее местные СМИ сообщали, что по поручению Евгения Солнцев в областном центре городе началась массовая высадка цветов в парках, скверах и других общественных пространствах. Однако в силу разных причин многие цветочные композиции просто погибли.