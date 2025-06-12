12 Июня 2025
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Политика В России
Фото: astrobl.ru

Степашин: Декларацией о суверенитете РСФСР мы нанесли удар по стране

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России. Тогда мало кто понимал разрушительные последствия этого решения, все были охвачены каким-то порывом к суверенитету и независимости. Об этом рассказал бывший член президиума Верховного Совета РСФСР, бывший премьер-министр РФ, а ныне председатель Ассоциации юристов России и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Он вспоминает невероятное единодушие депутатов, среди которых было 87% членов КПСС. По сути они закладывали бомбу под СССР и, как следствие, Россию, но тогда об этом мало кто думал. Все говорили о том, что Россию надо поднимать и она должна играть ведущую роль в СССР. Но все повернулось в другом направлении. В декларации говорилось, что к РСФСР переходит вся полнота власти по решению всех вопросов государственной и общественной жизни, за исключением тех, которые добровольно передаются в ведение СССР. То есть было провозглашено верховенство законов РСФСР над законами СССР. "Это были жесткие вещи, которые нанесли серьезный удар по Советскому Союзу", - признал Степашин.

Он также отмечает, что никто не задумывался о формулировке преобразования республик "в составе обновленного СССР". Кто будет его обновлять, так и осталось неясным и не было реализовано. Россия словно сбросила с себя бремя исторической ответственности за судьбу огромной страну и запустила "парад суверенитетов", за которым пошли другие республики. И когда второй президент Украины Леонид Кучма говорил, что Киев просто пошел по пути Москвы, то возразить на это было нечего (Декларация о госсуверенитете Украины была принята Верховным Советом УССР через месяц, 16 июля 1990 года).

Характерно, что сам праздник некоторое время назывался "Днем независимости России". И только спустя время слово "независимость" было опущено. Еще Борис Ельцин в 1997 году понял, что это название надо изменить.

"Надо было в первую очередь не декларацию о госсуверенитете принимать, а очень серьезно озаботиться единством большой страны. Надо было говорить о том, что страна рушится и Россия должна объединить все республики. А мы, большинство, все-таки слишком увлеклись идеей суверенитета, ассоциируя ее с объединением страны. Как потом стало ясно, это была психологическая подмена: обособление России не могло объединить вокруг нее другие республики", - вспоминает Степашин, который голосовал за декларацию.

Теги: степашин, суверенитет, СССР


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