12 Июня 2025
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Политика В России
Фото:http://russian.moscow.usembassy.gov/

Посол США в России Трейси покинет пост

Посол США в России Линн Трейси вскоре покинет пост.

Об этом сообщает посольство Соединённых Штатов в России. "Прощальный эфир" с Трейси состоится в 18.30 13 июня.

Посол Трейси — высокопоставленный американский дипломат. За свою службу она была удостоена награды Государственного секретаря за проявленное мужество и Почётной награды за выдающиеся заслуги, сообщает посольство в своём telegram-канале.

4 сентября 2022 г. посольство США в России сообщило, что посол Джон Салливан, возглавлявший миссию с начала 2020 г., "завершил свою работу в качестве посланника США". Сменившая его Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 г.

Теги: Линн Трейси, посол, пост


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Ранее 04.09.2022 18:42 Мск Посол США в России Джон Салливан покинул свой пост

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