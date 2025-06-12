Губернатор Томской области вручил ветеранам-участникам программы «Наши Герои» сертификаты на обучение

В День России губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с участниками программы подготовки управленческих кадров из числа ветеранов и волонтеров СВО «Наши Герои». В ходе встречи губернатор вручил ветеранам сертификаты на прохождение обучения.

Отметим, что Томская область первой в Сибирском федеральном округе приступает к обучению, которое стартует 23 июня.

В ходе встречи, в которой также участвовали члены общественного совета программы и независимые эксперты, осуществлявшие отбор в первый поток в составе 57 слушателей, подвели итоги отбора и обозначили планы.

Глава региона отметил символичность встречи в День России — «в праздник страны, за которую каждый готов отдать самое ценное — жизнь». Поздравив участников программы с успешным прохождением отбора, губернатор обратил внимание на конкурс в программу.

«Конкурс превысил восемь человек на одно место — как в престижный университет! Потому что программа «Наши Герои» — это и есть престижный университет, окончив который вы получите знания и навыки для работы в любой сфере. Знаю, что многие из вас планируют продолжать работать в тех сферах, где были заняты до службы, и где трудитесь сейчас. Образовательная программа поможет вам лучше разбираться в процессах, планировать, достигать результата», — рассказал Владимир Мазур участникам программы «Наши Герои».

Вручая сертификаты на обучение, глава региона высоко оценил потенциал первого потока слушателей. Он также сообщил, что намерен выступить в качестве наставника программы.

«В этом зале лучшие из лучших. Хотя, конечно, лучшие для нас – все ветераны и участники специальной военной операции и боевых действий, волонтеры, которые поддерживают бойцов на передовой. И программа открыта для всех и каждого. По завершению первого потока обучения мы организуем поступление во второй поток, а за ним — в третий и так далее», — сообщил Владимир Мазур.