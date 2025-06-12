12 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vk.com/gorodremesel2025

Вологда – «Город ремесел». Здесь проходит XI Международный фестиваль народных промыслов

В Вологодской области стартовал XI Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел». Он продлится до 14 июня. В этом году мероприятие снова проходит под эгидой Губернаторского проекта «Лето Русского Севера».

«В один их главных государственных праздников нашей страны – День России – к нам приехали более 500 человек: мастера и ремесленники из 40 регионов России, Республики Беларусь, Узбекистана и Грузии. Это больше, чем обмен опытом – это путь к взаимопонимаю, дружбе и единству. На Вологодчине ремесло – это не прошлое, а живая традиция, которую хранят, любят и передают дальше. Кружевоплетение, резьба по дереву, северная чернь и финифть – настоящие сокровища Русского Севера. По праву гордимся нашим богатым наследием и укрепляем культурные связи с другими регионами, странами-партнерами», – сказал Георгий Филимонов. 

Георгий Филимонов(2024)|Фото: telegram-канал Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова / t.me/filimonov_official

Для мастеров организована насыщенная конкурсная программа в 7 номинациях: «Женские ремесла», «Роспись по дереву и бересте», «Художественная обработка дерева, плетение из традиционных материалов, столярное и токарное дело», «Валенки и валяные изделия», «Кузнецы и ювелиры» «Гончарные изделия. Керамика» и «Хранить традиции».

Еще 165 юных ремесленников демонстрируют свои навыки в конкурсе «Ремесло. Дети».

(2025)|Фото: vk.com/gorodremesel2025

Работы будет оценивать компетентное жюри - 24 специалиста в области народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, ведущие художники, искусствоведы, сотрудники музеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельска, Каргополя и Тулы. Именно они определят обладателей главного приза. 

«Сегодня ремесленники хранят корни, обучают, создают то, что вдохновляет. Они – настоящее богатство Вологодской области. Отмечу, что по проекту «Центр народной культуры – традиции и новации» программы «Стратегия 2.0» каждый год центры получают по одному миллиону рублей на развитие и оснащение. Уже сейчас видим, как появляются новые мастерские, проходят обучения, растут сообщества. Создаем условия, чтобы традиции жили, крепли и вдохновляли, а в каждое изделие были вложены душа, история и характер нашего края», – подчеркнул Георгий Филимонов.

Основной площадкой XI Международного фестиваля народных промыслов и ремесел «Город ремесел» впервые стала площадь Революции Вологды. Здесь развернулась выставка-продажа изделий народных промыслов, проводятся различные мастер-классы по народным промыслам и концерты с участием современных фолк-исполнителей и коллективов.

Сегодня в 22:00 в рамках церемонии открытия фестиваля зрители смогут увидеть шоу огненной скульптуры. Несколько дней на площади Революции керамисты Екатерина и Анатолий Григоровы из Иваново создавали двухметровую глиняную фигуру «Русского богатыря» в кольчуге и со щитом, состоящую из пяти частей, и печь, которая позволит понаблюдать за эффектной работой мастеров. 

(2025)|Фото: vk.com/gorodremesel2025

13 июня с 11:00 до 15:00 будет работать интерактивная творческая площадка «Кружевные посиделки». Здесь все желающие смогут внести свой вклад в плетение символа «Города ремесел» – кружевного льва. Помимо прочего, в течение трех дней будут проводиться творческая акция «Ткачество», проект преображения «РусскаЯ» и другие активности.

С более подробной программой фестиваля можно ознакомиться на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Теги: город ремесел, георгий филимонов, конкурс, фестиваль народных промыслов


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