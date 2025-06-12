Toyota опровергла сведения о возвращении в Россию

Toyota Tsusho Corporation высказалсь об информации о возвращении в Россию.

"Информация о возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России не соответствует действительности", — заявили в компании в ответ на запрос РИА Новости в связи с появившимися в российских СМИ сообщениями о якобы возобновившихся продажах автомобилей Toyota в России.

В конце 2022 г. японский автомобильный концерн Toyota первым из автопроизводителей возобновил прямые поставки запчастей в Россию.