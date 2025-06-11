В Перми подешевело жильё бизнес-класса

В столице Пермского края за год цены на квартиры в новостройках бизнес- и элит-класса уменьшились. Снижение составило 1,8%.

Медианная цена квадратного метра в сегменте «бизнес» составила 220 тыс. руб., не изменившись за месяц, пишет "Ъ-Прикамье".

В России за год после отмены льготной ипотеки в зоне риска из-за нераспроданности жилья находятся 11 крупнейших городов, заявили аналитики проекта о недвижимости "Движение.ру", которые изучили данные Единой информационной системы жилищного строительства.

Исследование затронуло ситуацию на рынке жилья с июня прошлого года по июнь текущего года в 16 российских городах-миллионниках и в Тюмени, которая сегодня является одним из крупнейших рынков недвижимости в стране.

В зоне риска, согласно исследованию, оказались города, где соотношение объемов распроданности к стройготовности составило 70 и менее процентов. Рост показателя был зафиксирован только в Москве и Санкт-Петербурге. В остальных городах эксперты зафиксировали его снижение. В их числе оказались Волгоград, Пермь, Тюмень, Самара, Новосибирск, Челябинск, Омск, Воронеж, Уфа, Красноярск и Краснодар. В 2024 году был только один такой город — Воронеж.