Глава Тюменской области вручил награды медработникам

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил медицинских работников региона с наступающим профессиональным праздником. За трудовые и личные достижения он вручил награды сотрудникам отрасли.

"Пользуясь случаем, передал благодарность медикам Тюменской области от жителей подшефного Краснодона. Каждый раз, когда там бываю, посещаю медицинские учреждения, которые мы восстанавливаем. Спасибо, что тоже не остаётесь в стороне, оказываете поддержку нашим друзьям в Краснодоне", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Система здравоохранения Тюменской области развивается.

"Улучшаем материально-техническую базу. В 2022-24 гг. в регионе только по нацпроекту "Здравоохранение" создано шесть ФАПов, приобретено и смонтировано 29 быстровозводимых модульных конструкций, поставлено 537 единиц медицинских изделий и 143 санитарных автомобиля", - уточнил губернатор.

Работа продолжится уже по новому нацпроекту – "Продолжительная и активная жизнь".

"От имени всех земляков благодарю медицинских работников Тюменской области за благородный труд, служение людям и желаю профессиональных успехов. Будьте здоровы сами, берегите себя и своих близких", - написал Моор.