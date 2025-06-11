11 Июня 2025
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

В Петербурге оправдан создатель квеста "Хостел. Культ Дьявола"

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оправдал Никиту Козлова и Романа Косиченко. Им вменяли травмы, которые якобы получили посетители квеста.

Обвинение полагало, что с 22 сентября 2022 по 23 февраля 2023 гг. Косиченко арендовал помещение по адресу Циолковского, 13-15, лит. Б. Он оборудовал его под проведение интерактивной игры "Хостел. Культ Дьявола". Сценарий предполагал, что человек, сопровождающий участников игры, играл роль маньяка – применял к игрокам насилие, электрошокер, наручники, горящую свечу, ремень. Таким "сопровождающим" стал Козлов.

23 февраля 2023 г. Козлов применил описанные выше "навыки" к шести несовершеннолетним, несмотря на то, что они просили его не делать этого. Для одного из гостей это якобы кончилось травмами средней тяжести, потому что его били и душили. Другого пострадавшего Козлов пристегнул наручниками к бокам кровати, обездвижив его, и не меньше пяти раз ударил его электрошокером, один раз ремнём, лил горячий воск от свечи на тело. Схожие травмы получили и другие участники квеста.

В суде выяснилось, что здоровье потерпевших не пострадало, как не была доказана и реальность угрозы жизни и причинения вреда здоровью во время проведения квеста. Кроме того, оказалось, что травмы средней тяжести один из потерпевших получил не менее, чем за три недели до квеста. Суд оправдал Козлова и Косиченко в связи с отсутствием события преступления. За ними признано право на реабилитацию, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Теги: Ленинский райсуд, Санкт-Петербург, квест, "Хостел. культ Дьявола"


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