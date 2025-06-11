11 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Впервые сразу 10 муниципалитетов Вологодчины получили финансовую поддержку на развитие молодежной политики

Стали известны итоги конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюджета Вологодской области, направленных на поддержку молодежной политики в муниципальных образованиях региона.

«Впервые в истории Вологодчины реализовали проект по предоставлению субсидий на поддержку молодежной политики в муниципалитетах региона. Это наш аналог федерального конкурса программ комплексного развития «Регион для молодых», который проводится Росмолодежью по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Выделили на эти цели 10 миллионов рублей и предоставили до одного миллиона рублей каждому из 10 муниципалитетов-победителей. Средства направим на развитие инфраструктуры молодежной политики и проведение мероприятий на местном уровне», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2024)|Фото: telegram-канал Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова / t.me/filimonov_official

Так, до 1 млн рублей на развитие молодежной политики получили Вологда и Череповец, а также Великоустюгский, Белозерский, Кирилловский, Кичменгско-Городецкий, Устюженский, Вожегодский, Сямженский и Нюксенский округа. Все программы муниципальных образований региона будут реализованы уже до конца 2025 года.

На эти средства муниципалитеты сделают косметический ремонт молодежных центров и приобретут для них мебель, технику и оборудование. В тех муниципалитетах, где нет молодежных центров, создадут и оборудуют новые пространства на базе местных учреждений.

Дискотека(2025)|Фото: Накануне.RU

Помимо прочего, благодаря областному финансированию муниципалитеты смогут масштабировать имеющиеся или запустить новые события для молодежи: молодежные форумы, профилактические и патриотические мероприятия и проекты, нацеленные на формирование здорового образа жизни, развитие добровольчества и обучение молодежных лидеров.

Теги: георгий филимонов, молодежная политика, молодежные центры


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