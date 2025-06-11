Мединский: Началась передача тел погибших солдат

Помощник президента Владимир Мединский подтвердил информацию о том, что началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями.

По его данным, украинской стороне передали 1212 тел солдат ВСУ, Россия вернула 27 погибших бойцов, передает РИА Новости.

Обмены тяжелоранеными пленными начнутся завтра, добавил Мединский.

Напомним, фуры с погибшими прибыли в Брянск почти неделю назад, но в выходные акция по обмену телами погибших военных с Украиной не состоялась. С украинской стороны на контакт никто не вышел.

10 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская контактная группа уже несколько дней находится на границе с Украиной, чтобы передать тела военнослужащих ВСУ.