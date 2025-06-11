В Екатеринбурге прошел специальный показ документального фильма "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский"

Сегодня в Екатеринбурге в "Пассаже" состоялся специальный показ документального фильма "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский". Мероприятие было приурочено к празднованию Дня медицинского работника, потому сегодня на премьеру собралось более 500 врачей, медсестер, сестер милосердия и других сотрудников медучреждений города.

Фильм рассказывает о тяжелой судьбе Луки Крымского и чудесах, которые он сотворил за долгие годы своей жизни и даже после нее. Среди его заслуг сотни спасенных жизней и огромный вклад в медицину.

Картину, созданную при поддержке фонда Игоря и Татьяны Алтушкиных (РМК), лично представил автор идеи и ведущий, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка с 2009 по 2016 год Павел Астахов.

"Еще до революции он был доктором наук, известным хирургом и талантливым художником, стал обладателем сталинской премии за свои заслуги. Времена, когда убивают священников, сжигают церкви, врач заявил, что собирается стать священником. Отказался снимать рясу и крест, за что и был сослан на 20 лет. Наша задача была рассказать, какой насыщенный жизненный путь он прошел, работая более чем в 40 городах. Память о него добрых делах до сих пор жива в этих городах. Святитель Лука говорил, что когда кто-то захочет описывать его жизненный путь, не должен разделять облик святителя от лица врача. Сегодня день памяти святителя Луки Крымского, поэтому мы решили, что в Екатеринбурге в этот день, в эту неделю очень важно показать его тем, для кого святитель Лука - пример профессионализма, стойкости духа, пример служения Богу и людям, потому что людям он служил - так,как Богу, а Богу - так, как людям", - рассказал Астахов.

По его словам, для создания фильма на протяжении всего 2024 года съемочная группа путешествовала по 14 городам, где Лука Крымский работал, трудился, спасал жизни и отбывал ссылку. Астахов рассказал, что даже съемочный процесс сопровождали чудеса. Одним из нтх стало поистине божественное исцеление его знакомого из Алапаевска, за которого Астахов ставил молебен и регулярно молился. Уралец, которому диагностировали IV стадию рака, позвонил и сообщил, что болезнь отступила. Поверив в чудо, уралец решил построить часовню в Пенджакенте, где Лука Крымский был хиротонисан в епископа.

Следующим взял слово протоиерей Евгений Попиченко, руководитель Отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Он выразил надежду, что Павел Астахов станет российским Мэлом Гибсоном и займет нишу православных фильмов. Астахов же пообещал, что при поддержке Фонда святой Екатерины он поможет со съемками фильма о святой великомученице Екатерине.

"Мы учимся друг у друга, строим отношения с друзьями, родителями и Богом. И нам нужен пример, как строить отношения с Богом, чтобы они были богоугодны. Нам дали возможность посмотреть, как святой жил, как стал святым. У всех у нас это цель жизни - как прожить, чтобы быть потом с Богом. А святой это еще и человек, который не богатством, не умом смог себя так с Богом поставить, что Бог начал через него действовать. И святитель Лука еще и небесный покровитель наших врачей и с ним эту связь можно продолжать. Ведь если врач будет просить его о помощи, святой будет просить Бога и врачевание будет гораздо эффективнее", - отметил протоиерей Евгений Попиченко.

Начался спецпоказ, подготовленный Фондом святой Екатерины, с фуршета и фотосессии, после чего гости постепенно заполнили кинозал.

На сцене протоиерей Евгений вручил награды съемочной команде, после чего с экрана к зрителям обратился кинорежиссер Никита Михалков. Он отметил, что судьбы врачей и священнослужителей очень похожи, ведь они спасают людей: одни от физических, а другие от душевных недугов.

Фильм состоит из трех серий. Посмотреть их можно не только в кинотеатре, но и телеканале "Спас".