Россия получила разъяснения от Израиля по поводу якобы передачи Patriot Киеву

Москва получила разъяснения от МИД Израиля по поводу якобы передачи ракетных комплексов Patriot Украине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, эта информация не соответствовала действительности.

Напомним, посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что Тель-Авив передал Украине системы ПВО Patriot американского производства, которые стояли на вооружении армии страны в 1990-е годы. Дипломат выразил сожаление, что о военной помощи Израиля мало говорят.