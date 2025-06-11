Тобольские огнеборцы ликвидировали пожар в автобусе

Тобольские огнеборцы ликвидировали пожар в автобусе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

Сегодня в первом часу дня поступило сообщение о пожаре в припаркованном автобусе на улице Знаменского в городе Тобольске.

Прибывшие на место вызова сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области оперативно ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров в салоне транспортного средства. Пострадавших нет.

Причина происшествия устанавливается.