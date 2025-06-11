Суд заочно приговорил Волкова** к 18 годам лишения свободы

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 годам заключения бывшего руководителя "Штабов Навального"* Леонида Волкова** за экстремизм, фейки о ВС России и ряд других преступлений.

Первые пять лет срока он должны провести в тюрьме, остальное - в колонии строгого режима. Суд также назначил штраф в размере 2 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Леонид Волков** – бывший соратник Алексея Навального***. В 2021 году он был внесен в базу розыска МВД России в связи с возбужденным против него уголовным делом. В 2022 году Волкова** внесли в реестр организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Известно, что Волкову** вменяется ряд статей, среди них - крупное мошенничество, создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, публичное оправдание терроризма, реабилитация нацизма и другие.

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ

**признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

***признан иноагентом в РФ