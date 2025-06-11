Президент Сербии собрался на Украину

Глава Сербии Александр Вучич планирует посетить Украину.

Сегодня, 11 июня, Вучич поучаствует в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, сообщает пресс-служба сербского лидера.

Ранее Вучич прокомментировал заявление российской Службы внешней разведки о том, что Белград поставляет боеприпасы Украине вопреки декларируемому страной нейтралитету. По словам главы государства, он обсудил эту тему с президентом России Владимиром Путиным. Была сформирована рабочая группа для установления фактов, сообщает RTS. Вучич указал, что некоторые из выдвинутых утверждений не соответствуют действительности: к примеру, они верно утверждают, что существует контракт с Чехией, однако разрешения при этом выдано не было, ни одна ракета не была поставлена.

При этом лидер Сербии отметил, что заводы должны работать и жить. В оборонной промышленности Сербии работают около 24 тыс. человек, оружие направляется на снабжение сербской армии. Он подчеркнул, что отдаст распоряжение и предупреждение не исполнять контракты, если есть подозрение, что оружие попадет в зону российско-украинского конфликта.