Раненых участников СВО защитят от увольнения

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который защитит участников СВО от расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с невыходом его на работу.

Сейчас, если работник был мобилизован или заключил контракт с Минобороны, действие трудового договора приостанавливается на период прохождения им военной службы. Но после истечения срока контракта он в течение трех месяцев должен выйти на работу. В противном случае работодатель может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке. Если же работник был ранен, а контракт по какой-то причине не продлен, то он может остаться без работы не по своей вине, так как может быть еще не в состоянии работать.

Законопроект учитывает эту возможность и предлагает продлить этот срок на весь период временной нетрудоспособности работника.