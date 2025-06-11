11 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

Книжные магазины просят защитить их от маркетплейсов

Ассоциация книгораспространителей (АСКР) предложила ограничить ценовую конкуренцию между интернет-магазинами и обычными книжными магазинами. Хотя во вторых книги можно в тишине полистать, маркетплейсы ставят цены намного ниже, и обычным магазинам с ними невозможно конкурировать. Так, оборот книжной розницы в первом квартале вырос на 1% год к году, но продажи в экземплярах упали на 6%.
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Доля розничных магазинов в общей продаже книг сократилась до 38%, что стало минимумом за четыре года. АСКР просит ФАС вмешаться. Хотя законопроект, который должен вступить в силу в 2026 году, может обязать маркетплейсы согласовывать скидки с продавцами, книжные магазины вряд ли попадут под его действие, пишет "Коммерсант".

Сенатор Айрат Гибатдинов считает, что это не нужно. Вмешательство в ценообразование, когда власти будут ограничивать цены, грозит подорвать здоровую конкуренцию. Ведь конкурируют разные площадки. Онлайн-магазины - это одно, они не несут издержек, связанных с арендой помещений и т.п. Это одна модель реализации товара, и ее нельзя сдерживать по просьбе книжных магазинов, которые являются другой моделью.

Законопроект, который просит поправить АСКР, касается "платформенной экономики". По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, специальное регулирование деятельности цифровых платформ должно защитить потребителей от покупки несертифицированных и опасных для здоровья товаров, обеспечить предсказуемость взаимодействия граждан и бизнеса с цифровыми платформами. Его сейчас обсуждают в Правительстве и до конца весенней сессии планируют внести в Госдуму. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, власти не могут оставлять доступ на рынок для сотен тысяч предприятий в руках двух, трех или четырех платформ. Необходимо законодательное регулирование.

Теги: книга, маркетплейс


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