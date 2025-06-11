Стрелка у храма в Екатеринбурге отпустили на свободу

В Екатеринбурге суд отпустил на свободу Романа Штадлера, обвиняемого в инциденте со стрельбой в центре города.

Вечером 18 марта стало известно о стрельбе возле храма "Большой Златоуст" в центре уральской столицы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

Предполагаемый стрелок был задержан – им оказался 30-летний уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман. 20 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Штадлера под стражу. Позже его отпустили под домашний арест.

Сегодня стало известно, что Штадлеру изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Он вышел на свободу. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в суде.

Напомним, адвокат утверждает, что инцидент со стрельбой у храма произошел еще два года назад. А у СК есть данные, что Роман уже устраивал стрельбу в нынешнем году.