Маск заявил, что сожалеет о своих постах про Трампа

Миллиардер Илон Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о президенте США Дональде Трампе.

В соцсети Х Маск написал следующее: "Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко".

Также бизнесмен с иронией отметил, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.

Илон Маск после ухода с поста советника президента США раскритиковал законопроект о налоговых льготах, предложенный администрацией Трампа. Трамп ответил, завязалась заочная перепалка в соцсетях, в ходе которой Маск перешел на личности и уличил Трампа в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, который был осужден за сексуальные преступления. Также Маск призвал к импичменту Трампа.