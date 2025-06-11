Владимир Мазур принял участие в заседании ассоциации «Сибирское соглашение»

11 июня губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в заседании общего собрания Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» в Кемерове под председательством полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Главной темой обсуждения стал ход реализации совместных общесибирских проектов.

Анатолий Серышев отметил сплоченную работу регионов над решением общих задач: "Время подтверждает эффективность командного подхода. Благодаря общим усилиям нам удается решать ключевые вопросы развития Сибири".

В апреле этого года по инициативе вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Патрушева, являющегося куратором округа, инициировано создание инцидента № 62 «Реализация мероприятий по развитию Сибирского федерального округа». Документ предоставляет возможность использовать специальную систему управления проектами, развернутую на базе Координационного центра Правительства России для координации действий федеральных и региональных органов власти, госкорпораций, бизнеса и научного сообщества.

Таким образом, инцидент №62 позволяет агрегировать мероприятия всех региональных программ развития и получать максимальный синергитический эффект.

В ходе заседания было уделено особое внимание синхронизации работы окружного оперативного Штаба по координации исполнения Плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года с мероприятиями, предусмотренными в рамках инцидента № 62.

Анатолий Серышев отметил, что Штаб должен стать постоянно действующей площадкой по оперативному выявлению и проработке проблем, сдерживающих выполнение Плана.

Полпред также поздравил всех с открытием первой летней Спартакиады народов Сибири и подчеркнул значимость участия в соревнованиях ветеранов СВО. Планируется, что такие состязания станут проводить один раз в два года. Первую зимнюю сибирскую спартакиаду решено провести в 2027 году в Красноярском крае.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начал работу информационный портал «Большая Сибирь. Вклад в Победу». Исполнительному комитету МАСС поручено продолжить реализацию этого проекта, обеспечив широкое вовлечение граждан в деятельность по поиску исторической информации о вкладе в победу сибирских регионов, ее верификацию и опубликование.

В ходе заседания также обсуждалось завершение подготовки коллективной экспозиции регионов Сибирского федерального округа на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 21 июня.